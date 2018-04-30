Ещё
Посла Бельгии отозвали в Брюссель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посла Бельгии в ДРК отозвали в Брюссель из-за потери доверия 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Посла Бельгии в Демократической Республике Конго (ДРК) Бертрана Де Кромбрюгге отозвали в Брюссель из-за потери доверия со стороны главы МИД Бельгии Дидье Рейндерса, сообщило в понедельник агентство Belga.
"Решение связано с потерей доверия между дипломатом и кабинетом Дидье Рейндерса. Министр иностранных дел и его коллега (министр) по вопросам сотрудничества в области развития Александр Де Кроо выбрали жесткий подход в отношении режима (президента ДРК) Жозефа Кабилы в связи с переносом выборов и жестоким подавлением мирных демонстраций. Со своей стороны экс-посол выступал в поддержку более прагматичного подхода", — пишет агентство.
Новый посол Бельгии в ДРК пока не назначен. Де Кромбрюгге возглавлял дипмиссию с января 2016 года.
Отношения между Бельгией и ее бывшей колонией переживают острый кризис. Пытаясь повлиять на ситуацию в ДРК, Брюссель в начале января принял решение переориентировать финансовую помощь, направляемую структурам государственной власти в республике, на организации гражданского общества в знак осуждения репрессий против участников акций протеста.
Конголезские власти в ответ потребовали, чтобы Бельгия закрыла свое генеральное консульство в Лубумбаши, административном центре провинции Верхняя Катанга. Одновременно ДРК объявила о намерении закрыть свое консульство в бельгийском Антверпене. Кроме того, авиакомпанию Brussels Airlines обязали сократить с семи до четырех в неделю число своих рейсов между столицами двух стран.
РИА Новости: последние новости
Глава МИД Эстонии рассказал, как противостоять России Эксперт назвал отставку Саргсяна компромиссом для умиротворения ситуации СМИ: наследный принц Саудовской Аравии раскритиковал руководство Палестины
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия должна отдать мост»151
Израиль «проигнорировал» удар по Сирии213
Россиян избавят от налога на недвижимость23
Стало известно о доходах Аксенова43
«С Россией надо общаться с позиции силы»855
Видео
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
01:46
Стало известно о доходах Аксенова
Политика Личный счет
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии
Армия Ближний Восток
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение