Посла Бельгии отозвали в Брюссель

Посла Бельгии в ДРК отозвали в Брюссель из-за потери доверия

"Решение связано с потерей доверия между дипломатом и кабинетом Дидье Рейндерса. Министр иностранных дел и его коллега (министр) по вопросам сотрудничества в области развития Александр Де Кроо выбрали жесткий подход в отношении режима (президента ДРК) Жозефа Кабилы в связи с переносом выборов и жестоким подавлением мирных демонстраций. Со своей стороны экс-посол выступал в поддержку более прагматичного подхода", — пишет агентство.

Новый посол Бельгии в ДРК пока не назначен. Де Кромбрюгге возглавлял дипмиссию с января 2016 года.

Отношения между Бельгией и ее бывшей колонией переживают острый кризис. Пытаясь повлиять на ситуацию в ДРК, Брюссель в начале января принял решение переориентировать финансовую помощь, направляемую структурам государственной власти в республике, на организации гражданского общества в знак осуждения репрессий против участников акций протеста.