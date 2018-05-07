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Макрон предупредил об угрозе войны с Ираном из-за США
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Макрон предупредил об угрозе войны с Ираном из-за США 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Отказ президента США Дональда Трампа от ядерной сделки с Ираном может привести к войне, об этом заявил в интервью немецкому изданию Spiegel французский лидер Эммануэль Макрон.
"Это означает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война", — сказал Макрон.
В то же время президент Франции выразил убеждение, что Трамп не стремится разжечь новый конфликт. "Я не думаю, что Дональд Трамп хочет начать войну", — отметил он.
Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остается ли Вашингтон привержен ядерной сделке с Тегераном. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или не продлевать режим снятия санкций с Ирана.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявили о готовности выработать в более широком формате со всеми сторонами дополнительные соглашения о продолжительности ядерных ограничений и о других темах, связанных с ядерной программой Ирана.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
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