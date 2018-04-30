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Чернобыль назвали «раем на земле»
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Чернобыль назвали «раем на земле» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уровень радиации в Чернобыле уже не такой, каким был раньше, и сейчас там образовался "рай на земле", заявил главный научный сотрудник российского Института радиации и гигиены Михаил Балонов в интервью "Радио ООН".
По словам эксперта, риски, связанные с облучением, крайне малы, и большую опасность для туристов, посещающих Чернобыльскую зону, представляют волки.
"Там более опасно быть съеденным волками, потому что там очень много развелось живности. Там же рай на земле для живой природы: людей там нет, а есть прекрасные леса, реки, озера. Это совершенно чудная природа украинского и белорусского полесья, и там живность развилась совершенно удивительным образом. Туда переселили лошадей Пржевальского. По-моему, в 1995 году украинцы перевезли туда когорту этих животных, выпустили, и они там, как в раю, развиваются. Хищники есть: про волков я не шучу", — отметил он.
Также исследователь уточнил, как авария на ЧАЭС отразилась на здоровье порядка 18 миллионов людей, проживавших недалеко от атомной электростанции. Согласно новому исследованию МАГАТЭ, приуроченному к 32-й годовщине трагедии, продолжается рост заболеваемости раком щитовидной железы. При этом у детей очень низкий уровень заболеваемости, в отличие от взрослых.
"Оказалось, что за последние десять лет по сравнению с предыдущими 20 годами после чернобыльской аварии число случаев рака щитовидной железы в этой группе очень увеличилось, в сумме примерно втрое. Мы еще специально занимались выяснением того, какая доля среди них вызвана радиацией. По результатам тщательного эпидемиологического анализа оказалось — около четверти. То есть, грубо говоря, из двадцати тысяч случаев примерно 5000 все-таки вызваны радиацией", — заключил Балонов.
Помимо этого, эксперт добавил, что радиационные эпидемиологи не зафиксировали случаев массового заболевания другими видами рака после аварии на ЧАЭС.
Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года. На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. От радиации пострадали также 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров.
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