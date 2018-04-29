Пропал посаженный Трампом и Макроном дуб

На месте дерева теперь растет обычная трава, и никаких следов его пребывания не осталось.

Дуб привезен из знаменитого леса Белло во Франции , где в июне 1918 года произошла первая крупная битва с участием американских солдат в Первой мировой войне (Битва при Белло Вуд — прим. "Ленты.ру" ). В ней погибли девять тысяч морпехов.

Дерево, по словам Макрона, должно было служить напоминанием о глубоких связях Франции и США.

В Белом доме пока не прокомментировали исчезновение дерева.

Ранее, в ходе встречи с французским коллегой, Трамп рассказал об особых близких отношениях с ним. «Большая честь принимать вас тут… Я даже помогу вам убрать тут чуть-чуть у вас перхоть», — заявил американский президент.