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Пропал посаженный Трампом и Макроном дуб
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Пропал посаженный Трампом и Макроном дуб 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В США с лужайки Белого дома исчез дуб, посаженный в минувший понедельник президентами Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном во время официального визита французского лидера. На пропажу обратили внимание журналисты Daily Mail, подкрепив сообщение снимком, сделанным в субботу, 29 апреля.
На месте дерева теперь растет обычная трава, и никаких следов его пребывания не осталось.
Дуб привезен из знаменитого леса Белло во Франции, где в июне 1918 года произошла первая крупная битва с участием американских солдат в Первой мировой войне (Битва при Белло Вуд — прим. "Ленты.ру"). В ней погибли девять тысяч морпехов.
Дерево, по словам Макрона, должно было служить напоминанием о глубоких связях Франции и США.
В Белом доме пока не прокомментировали исчезновение дерева.
Ранее, в ходе встречи с французским коллегой, Трамп рассказал об особых близких отношениях с ним. «Большая честь принимать вас тут… Я даже помогу вам убрать тут чуть-чуть у вас перхоть», — заявил американский президент.
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Комментарии62  Ещё 7 источников 
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