Трамп проиграл «схватку» с зонтом

Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию по возвращении в Вашингтон из Мичигана. На авиабазе Эндрюс ему пришлось сражаться с налетевшим порывом ветра. Как только американский лидер ступил на трап из самолёта, его зонт вывернулся. В итоге Трампу пришлось спускаться по лестнице с высоко поднятым над головой, но совершенно бесполезным зонтом.

Пользователи соцсетей не упустили возможности пошутить над 45-м президентом Соединённых Штатов из-за этой неловкой ситуации. В то же время некоторые из них похвалили политика за то, что несмотря на шквалистый ветер его причёска не пострадала.