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Трамп проиграл «схватку» с зонтом
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Трамп проиграл «схватку» с зонтом 

RT на русском 7 часов назад
Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию по возвращении в Вашингтон из Мичигана. На авиабазе Эндрюс ему пришлось сражаться с налетевшим порывом ветра. Как только американский лидер ступил на трап из самолёта, его зонт вывернулся. В итоге Трампу пришлось спускаться по лестнице с высоко поднятым над головой, но совершенно бесполезным зонтом.
Пользователи соцсетей не упустили возможности пошутить над 45-м президентом Соединённых Штатов из-за этой неловкой ситуации. В то же время некоторые из них похвалили политика за то, что несмотря на шквалистый ветер его причёска не пострадала.
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