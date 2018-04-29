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Американский генерал рассказал о бое с ЧВК Вагнера
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Командовавший боем с ЧВК Вагнера американский генерал рассказал о сражении 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Начальник оперативного управления международной коалиции американский бригадный генерал Джонатан Брага рассказал о столкновении с ЧВК Вагнера 7 февраля в Сирии.
«Мы видели движение транспортных средств, передвижение войск, военные учения и тому подобное — то, чего мы прежде не видели», — рассказал Брага в интервью телеканалу MSNBC.
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Он сказал, что связался с контактным лицом, представляющим Россию. «Это что-то вроде „красного телефона“ для [переговоров] с русскими?» — уточнил журналист, и американский генерал ответил утвердительно.
«Мы урегулировали ситуацию, убедились, что не будет эскалации, разрядили обстановку», — рассказал генерал. Российская сторона заверила, что их военных там нет, однако «таинственные вражеские бойцы» продолжали наступление, отмечает телеканал.
По словам американского генерала, примерно два часа спустя начался артиллерийский и танковый обстрел, затем в ход пошло и стрелковое оружие. Брага сказал, что наступление вели «несколько сотен» групп противника.
Тогда американский генерал вновь связался с российской стороной и «сказал остановить это», однако огонь продолжался.
«Мы почувствовали угрозу», — сказал американский генерал, добавив, что после этого США пошли на эскалацию конфликта.
Телеканал добавляет, что сражение продолжалось три часа.
Брага также заявил о гибели в этом сражении «200-300 российских добровольцев».
Напомним, в феврале колонна ЧВК Вагнера попала под обстрел коалиции во главе с США. Называлось разное количество погибших россиян: МИД говорил о пяти, в США заявляли о «паре сотен» жертв.
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