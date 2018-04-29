Американский генерал рассказал о бое с ЧВК Вагнера

Командовавший боем с ЧВК Вагнера американский генерал рассказал о сражении

Начальник оперативного управления международной коалиции американский бригадный генерал Джонатан Брага рассказал о столкновении с ЧВК Вагнера 7 февраля в Сирии.

«Мы видели движение транспортных средств, передвижение войск, военные учения и тому подобное — то, чего мы прежде не видели», — рассказал Брага в интервью телеканалу MSNBC.

Он сказал, что связался с контактным лицом, представляющим Россию. «Это что-то вроде „красного телефона“ для [переговоров] с русскими?» — уточнил журналист, и американский генерал ответил утвердительно.

«Мы урегулировали ситуацию, убедились, что не будет эскалации, разрядили обстановку», — рассказал генерал. Российская сторона заверила, что их военных там нет, однако «таинственные вражеские бойцы» продолжали наступление, отмечает телеканал.

По словам американского генерала, примерно два часа спустя начался артиллерийский и танковый обстрел, затем в ход пошло и стрелковое оружие. Брага сказал, что наступление вели «несколько сотен» групп противника.

Тогда американский генерал вновь связался с российской стороной и «сказал остановить это», однако огонь продолжался.

«Мы почувствовали угрозу», — сказал американский генерал, добавив, что после этого США пошли на эскалацию конфликта.

Телеканал добавляет, что сражение продолжалось три часа.

Брага также заявил о гибели в этом сражении «200-300 российских добровольцев».

Напомним, в феврале колонна ЧВК Вагнера попала под обстрел коалиции во главе с США. Называлось разное количество погибших россиян: МИД говорил о пяти, в США заявляли о «паре сотен» жертв.