Названо место встречи Трампа и Ким Чен Ына

По его данным, лидера КНДР убедил провести саммит в Пханмунджоме президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

Как утверждает источник CNN, Ким Чен Ын остановил свой выбор на этом пограничном пункте, так как там уже готово все необходимое оборудование для проведения встречи. Она, по информации источника, пройдет в конце мая, причем некоторые мероприятия могут состояться на северокорейской стороне границы.

Путешествие на северную сторону демилитаризованной зоны предоставит Трампу возможность войти в историю, указал источник телеканала. Он отметил, что Мун Чжэ Ин также может принять участие в саммите.

В Пханмунджоме 27 апреля состоялась встреча лидера КНДР с Мун Чжэ Ином. Ким Чен Ын стал первым лидером КНДР с 1953 года, посетившим Южную Корею.