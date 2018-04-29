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Найден пропавший дуб Макрона и Трампа
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Найден пропавший дуб Макрона и Трампа 

ТАСС 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Молодой дуб, который президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон посадили на лужайке Белого дома, был затем выкопан и помещен на фитосанитарный карантинный контроль. Об этом сообщил источник в Елисейском дворце журналистам франкоязычной версии газеты The Huffington Post.
Ранее в воскресенье британская пресса обратила внимание на отсутствие саженца на лужайке Белого дома, а агентство Reuters распространило фотографию, где на месте посаженного дерева виден лишь круг свежевскопанной земли.
Как пояснила газета, в США существуют жесткие карантинные нормы для любых ввозимых саженцев, семян, рассады и даже импортной земли. Дубок, привезенный президентом Франции в ходе его государственного визита и посаженный лидерами двух стран, не составил исключения. По данным источника из Елисейского дворца, карантин для саженца дуба скоро завершится и он ни в коей мере не пострадал от очередной пересадки. Как сообщила газета, санитарная служба США согласилась сделать исключение из правил и допустила временную посадку растения у Белого дома исключительно по настоянию президента Трампа.
Молодой дуб был преподнесен Трампу французским президентом как "символ долгосрочных отношений". Саженец был взят из леса Белло (северный регион Франции, недалеко от реки Марна), где в июне 1918 года произошла вошедшая в историю битва. Тогда германской армии противостояли французы, американцы и британцы. В ходе боев, длившихся 25 дней, погибли, в частности, более 2 тыс. морских пехотинцев американского экспедиционного корпуса, и еще около 8 тыс. были ранены.
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