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В Британии прозвучало новое обвинение в адрес РФ
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В Британии прозвучало новое обвинение в адрес РФ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: REUTERS/Peter Nicholls
"Российские боты" пытались повлиять через Twitter на результаты прошлогодних выборов в Великобритании, оказывая поддержку лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину. Об этом пишет The Sunday Times.
По данным издания, исследователи университета Суонси в Уэльсе обнаружили 6,5 тысяч твиттер аккаунтов, связанных с Россией. Данные аккаунты якобы агитировали голосовать за Корбина.
Как отмечается, аккаунты распространяли сообщения поддержку лидера оппозиции, а также публиковали выпады в отношении правящей Консервативной партии.
В Лейбористской партии заявили, что "не в курсе каких-либо ботов" и никогда не платили "за подобные услуги кому-либо".
Ранее Корбин призвал британских консерваторов отказаться от "российских денег".
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