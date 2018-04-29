В Британии прозвучало новое обвинение в адрес РФ

По данным издания, исследователи университета Суонси в Уэльсе обнаружили 6,5 тысяч твиттер аккаунтов, связанных с Россией . Данные аккаунты якобы агитировали голосовать за Корбина.

Как отмечается, аккаунты распространяли сообщения поддержку лидера оппозиции, а также публиковали выпады в отношении правящей Консервативной партии

В Лейбористской партии заявили, что "не в курсе каких-либо ботов" и никогда не платили "за подобные услуги кому-либо".

Ранее Корбин призвал британских консерваторов отказаться от "российских денег".