Умер основатель фестиваля искусств Burning Man

Основатель фестиваля искусств Burning Man Ларри Харви умер в возрасте 70 лет. Об этом говорится на сайте фестиваля.

«Наш основатель, зачинщик и друг Лэрри Харви скончался. 4 апреля его поразил обширный инсульт, мы надеялись на чудо — если кто и был упрямым, волевым и упорным, то это Ларри. Мы верили в его выздоровление, но этим утром он ушел, окруженный семьей в Сан-Франциско», — написала Мэриан Гуделл, исполнительный директор фестиваля.

Фестиваль Burning Man — восьмидневное мероприятие, которое стартует ежегодно в последний понедельник августа в пустыне Блэк-Рок, штат Невада . На территории фестиваля устанавливаются разнообразные произведения современного искусства, а на закрытии скульптуры, как правило, сжигаются их создателями. Символ фестиваля — гигантская деревянная статуя человека, которая также сжигается по окончании мероприятия.