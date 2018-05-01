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В Армении пройдут выборы премьер-министра
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В Армении пройдут выборы премьер-министра 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: © Sputnik / Владимир Астапкович
Национальное собрание (парламент) Армении изберет во вторник нового премьер-министра страны. Обсуждение вопроса состоится на специальном заседании законодательного органа.
Единственный кандидат — выдвинутый оппозиционной фракцией "Елк" (Исход) депутат Никол Пашинян, который с 13 апреля руководит массовыми акциями протеста по всей республике. Демонстранты 23 апреля добились отставки прежнего главы правительства Сержа Саргсяна и требуют назначить на эту должность Пашиняна.
Кандидата от "Елк" поддержали две другие фракции парламента — блок "Царукян" и "Дашнакцтюн". Всем трем фракциям принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте. Для избрания премьера требуется 53 голоса. Следовательно, Пашиняну требуются голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которой принадлежат 58 мест в Национальном собрании.
Глава фракции РПА Ваграмя Багдасарян ранее заявил, что партия не будет препятствовать кандидату, если его выдвинут все три остальные фракции.
В понедельник Пашинян встретился со всеми фракциями правительства, в том числе с РПА. После этого, на митинге своих сторонников на площади Республики будет отпразднована победа народа.
Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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