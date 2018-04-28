Ещё
В Бельгии назвали причину остановки реактора АЭС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бельгии назвали причину остановки реактора АЭС 

RT на русском 2 часа назад
Фото: rtbf.be
В Бельгии объяснили, почему был остановлен реактор атомной электростанции «Дул» в начале недели.
Как сообщает RTBF, остановка реактора произошла из-за утечки в системе охлаждения.
«Впервые подобное произошло с такого типа системой. Была констатирована небольшая потеря воды в резервном подводе нашей системы охлаждения. Это небольшая утечка. Она значительно ниже того предельного уровня, за которым последовала бы автоматическая остановка реактора», — заявила официальный представитель оператора станции Engie Electrabel Неле Схерлинк.
Отмечается, что произошедшее не несёт угрозы людям и окружающей среде, однако ремонт затруднён тем, что уровень радиации в той части атомной станции, где произошла утечка, очень высок.
Уточняется, что в связи с произошедшим Палата представителей страны назначила чрезвычайное заседание Комитета по ядерной безопасности.
23 апреля реактор внепланово остановили.
В марте стало известно, что на румынской атомной электростанции (АЭС) «Чернаводэ» произошла авария, которая привела к остановке реактора.
RT на русском: последние новости
Трамп произнёс тост в честь дружбы Франции и США Ополченец — о боях в Донбассе, патриотизме и солдатах Урфина Джюса Welt: «поцелуйчик» Меркель не остановил торговую войну с США
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом245
США поставили Европе ультиматум
МИД объяснил отсутствие РФ в договоре по Корее131
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением73
Бриджит Макрон пожалела «забавную» Меланью Трамп44
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение