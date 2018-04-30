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Глава МИД Эстонии поспорил с Юнкером об отношении к РФ
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Глава МИД Эстонии поспорил с Юнкером об отношении к РФ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Глава МИД Эстонии Свен Миксер не согласился с мнением президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, заявившего, что Европе необходимо научиться говорить с Москвой на равных, отказавшись от высокомерного подхода.
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Юнкер в интервью нидерландской газете Trouw заявил в субботу, что Россия является важным участником международного поля, а не "региональной державой", и Европе необходимо восстановить контакт с Москвой, поскольку вопрос безопасности Европы не может обсуждаться без участия РФ.
Миксер не согласился с мнением президента Еврокомиссии.
"Сила Европейского союза заключается в уважении демократии, правового государства и основных свобод. То, что лидеры нынешней России не разделяют те же самые фундаментальные ценности, несомненно, ставит границы тому, как Европа может общаться с Кремлем", — сказал в понедельник Миксер порталу эстонского телерадиовещания ERR.
Он заявил, что Россия не соблюдает принципы международного права, а общение на равных будет возможно, если она перестанет это делать.
"Европа должна говорить с Россией с сильной, единой и принципиальной позиции, а о России мы должны говорить честно и без чрезмерной выдачи желаемого за действительное. Я согласен с замечанием Юнкера о том, что Россия играет важную роль в европейской безопасности, но, к сожалению, эта роль сегодня преимущественно негативная", — считает Миксер.
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, вокруг Крыма, который стал российским регионом после референдума, и после инцидента в Британии, где был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины, в отравлении Скрипаля, ввели санкции и выслали российских дипломатов. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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Комментарии12  Ещё 8 источников 
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