На Украине рассказали, когда ждать миротворцев ООН

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что миротворческая миссия ООН вряд ли появится в Донбассе до конца этого года, но "рано или поздно это произойдет".

"Я не могу сказать, что я разделяю те оптимистичные настроения, что это произойдет в ближайшем будущем. Я не думаю, что до конца этого года миротворцы появятся в Донбассе. Но рано или поздно это произойдет", — сказал Тука в интервью украинскому агентству УНН.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ . Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.