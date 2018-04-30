Ещё
На Украине рассказали, когда ждать миротворцев ООН
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине рассказали, когда ждать миротворцев ООН 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Orlando Sierra
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что миротворческая миссия ООН вряд ли появится в Донбассе до конца этого года, но "рано или поздно это произойдет".
"Я не могу сказать, что я разделяю те оптимистичные настроения, что это произойдет в ближайшем будущем. Я не думаю, что до конца этого года миротворцы появятся в Донбассе. Но рано или поздно это произойдет", — сказал Тука в интервью украинскому агентству УНН.
>> Украина пожаловалась в ООН 
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
РИА Новости: последние новости
Глава МИД Эстонии не согласился с Юнкером по поводу отношений с Россией В центре Еревана начался митинг оппозиционеров Глава МИД Эстонии рассказал, как противостоять России
Комментарии14  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе453
Немецкие летчики массово увольняются из-за России522
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке183
В семье Диброва произошло несчастье41
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе880
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение