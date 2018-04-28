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Клинцевич: предложение вручить Трампу Нобелевскую премию мира кощунственно
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Клинцевич: предложение вручить Трампу Нобелевскую премию мира кощунственно 

РИА Новости 28 минут назад
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Предложение вручить Дональду Трампу Нобелевскую премию мира кощунственно, запуск мирного процесса на Корейском полуострове произошёл не благодаря, а вопреки США, убеждён член Совета Федерации Франц Клинцевич.
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что Трампу стоит дать Нобелевскую премию мира в случае урегулирования ситуации на Корейском полуострове, сообщил ранее телеканал Fox News.
"Практически все конфликты в новейшей истории проходили на планете в той или иной мере с участием США. Из последнего сразу вспоминается бомбардировка Сирии, на фоне которой предложение о присуждении американскому президенту Нобелевской премии мира звучит просто кощунственно", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.
"Что касается шагов по запуску мирного процесса на Корейском полуострове, то они сделаны не благодаря, а вопреки США", — добавил он.
В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Саммит завершился принятием совместной декларации о мире, об избавлении Корейского полуострова от ядерного оружия, о сотрудничестве и установлении доверия.
После межкорейского саммита может быть организована встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Ранее Трамп заявил, что рассматриваются несколько вариантов дат и места его встречи с лидером КНДР.
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