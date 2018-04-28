Клинцевич: предложение вручить Трампу Нобелевскую премию мира кощунственно

"Практически все конфликты в новейшей истории проходили на планете в той или иной мере с участием США. Из последнего сразу вспоминается бомбардировка Сирии , на фоне которой предложение о присуждении американскому президенту Нобелевской премии мира звучит просто кощунственно", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

"Что касается шагов по запуску мирного процесса на Корейском полуострове, то они сделаны не благодаря, а вопреки США", — добавил он.

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи . На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Саммит завершился принятием совместной декларации о мире, об избавлении Корейского полуострова от ядерного оружия, о сотрудничестве и установлении доверия.