Трамп и Меркель «проехались» по России

«Сдержанная встреча»: Трамп и Меркель обсудили санкции против России

Вашингтон и Берлин оценивают эффект от введения новых антироссийских санкций. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы очень тесно работаем с представителями администрации и Министерством финансов США, чтобы обменяться мнениями по поводу того, какое действие они могут оказать», — заявила она.

Она не стала раскрывать подробности переговоров, лишь отметив, что Берлин поддерживает позицию партнёров по поводу «роли России Сирии ».

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT предположил, какие сигналы канцлер Германии может посылать Вашингтону.

«Меркель — опытный политик. У неё достаточный опыт общения с американской администрацией. Во-первых, она даёт понять, что она рассматривает себя как партнёра в разговоре с американцами, а не как подчинённый субъект. Во-вторых, она даёт понять, что инструмент санкций себя исчерпал и намекает американцам, что надо переходить к другим формам общения, в том числе с Россией», — заметил он.

Перед встречей в Германии неоднократно выражали озабоченность американскими санкциями. Причина — во влиянии ограничительных мер на немецкий бизнес. Об этом, в частности, говорил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт

«Мы будем там, где затронуты интересы немецких компаний, немецкой промышленности, конечно, на всех рабочих уровнях обозначать свои позиции, чётко обозначать, где мы озабочены и видим нежелательные эффекты», — цитирует Зайберта РИА Новости.

Он также отмечал, что в Германии считают «весьма нежелательным» обсуждение с Вашингтоном новых возможных санкций против России.

По словам Оленченко, американцы могут согласиться на отказ от санкций в случае, если Германия пойдёт на уступки по другим вопросам.

Ограничения Европы

Как ранее сообщало издание The Wall Street Journal, Меркель собиралась поднять вопрос о санкциях на встрече с Трампом. В статье говорилось, что Берлин собирается выступить против ужесточения ограничений, которые, как опасается немецкое бизнес-сообщество, могут ударить по немецким компаниям.

По данным газеты, Восточный комитет германской экономики, который представляет интересы большинства немецких корпораций, ведущих дела с Россией и Восточной Европой, настаивает на защите для дочерних фирм немецких компаний.

Одним из основных предметов спора немецких и американских властей является газопровод «Северный поток — 2».

«Если эта тема будет обсуждаться, то канцлер представит нашу позицию относительно экономической составляющей проекта и политических условий, в которых он реализуется», — цитирует Зайберта ТАСС.

В июне 2017 года сенат разрешил президенту США применять санкции против компаний, которые участвуют в строительстве российских экспортных трубопроводов. Однако Германия уже выдала разрешение на строительство. По мнению Оленченко, немецкие власти не собираются отказываться от газопровода, однако могут согласиться на поставки американского сжиженного природного газа.

«Немецкая экономика преодолела спад и будет развиваться, что означает повышенное потребление энергии. Скорее всего, они могут рассмотреть (СПГ США. — RT) в качестве дополнения к «Северному потоку — 2», — считает эксперт.

Аарон Уэсс Митчелл. Как пишет издание Der Spiegel, в связи с позицией Берлина по газопроводу и другими разногласиями, в том числе нежеланием Германии увеличивать военные расходы, Меркель может получить «нагоняй» от Трампа. Автор статьи предположил, что американский лидер может в случае сохранения разногласий предать конфликт двух стран широкой огласке — якобы такое обещание во время визита в Берлин сделал представитель Госдепа США

На контрасте с Макроном

Уже после встречи западные СМИ отметили, что двум лидерам в ходе встречи не удалось скрыть свои разногласия. Пресса сравнила их диалог с недавним визитом Эммануэля Макрона.

«Хотя оба лидера подчеркнули тесные связи США и Германии, их сдержанная встреча резко контрастировала с пышным государственным визитом президента Франции Эммануэля Макрона, и их язык жестов был менее эмоциональным», — пишет The Guardian.

Помимо российских вопросов, Трамп и Меркель обсуждали ядерную сделку с Ираном , которой недовольны Соединённые Штаты. Также американского президента волнуют отчисления Германии в бюджет НАТО , которые, по его мнению, недостаточны.

Кроме того, Берлин недоволен пошлинами на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. С 1 мая такие ограничения могут быть введены в отношении ЕС . Меркель называла такие ограничения незаконными.

При этом во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп говорил, что хотел бы обсуждать торговлю только с Парижем, так как у ЕС в целом «неприемлемые торговые барьеры».