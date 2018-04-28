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Россию назвали страной второго сорта
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Обозреватель Bloomberg: Россия страна второго сорта 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Обозреватель Bloomberg Илан Лейк заявил, что Россию необходимо считать страной второго сорта. Об этом сообщается на сайте издания.
По его словам, Россия "как термит" подтачивает и дискредитирует международные организации.
"Это можно наблюдать в СБ ООН, где российское вето защитило сирийского диктатора от ответственности за применение "химоружия", — подчеркнул Лейк.
Он также добавил, что Запад должен "выгнать Россию" из комиссий, рабочих групп и комитетов, связанных с обеспечением соблюдения международного права.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что "холодная война" вернулась.
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