Россию назвали страной второго сорта

Обозреватель Bloomberg: Россия страна второго сорта

Обозреватель Bloomberg Илан Лейк заявил, что Россию необходимо считать страной второго сорта. Об этом сообщается на сайте издания.

По его словам, Россия "как термит" подтачивает и дискредитирует международные организации.

"Это можно наблюдать в СБ ООН, где российское вето защитило сирийского диктатора от ответственности за применение "химоружия", — подчеркнул Лейк.

Он также добавил, что Запад должен "выгнать Россию" из комиссий, рабочих групп и комитетов, связанных с обеспечением соблюдения международного права.