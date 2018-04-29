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Меркель пригласила Трампа посетить родину его предков
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Bild: Меркель пригласила Трампа вместе с ней посетить родину его предков в ФРГ 

ТАСС 47 минут назад
Фото: Reuters
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в пятницу предложила главе Белого дома вместе с ней посетить родину его предков — коммуну Кальштадт (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), откуда в XIX веке эмигрировали бабушка и дедушка Трампа. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild со ссылкой на источники в немецкой делегации.
Тем самым, по данным издания, Меркель хотела напомнить Трампу, что его связывают с Германией особые отношения. Кроме того, она преподнесла в дар президенту гравюру 1705 года с картой Пфальца. На ней также можно видеть Кальштадт.
Дед Дональда Фредерик Трамп (урожденный Фридрих Трумп) родился в деревне Кальштадт в 1869 году и в 1885 году эмигрировал в США.
Газета напомнила, что Меркель не удалось добиться от Трампа уступок ни в вопросе сохранения сделки с Ираном, ни по вопросу исключения стран ЕС из перечня государств, в отношении которых США с 1 мая планируют ввести пошлины на сталь и алюминий. На пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне Меркель заявила, что обсудила с ним вопрос возможного введения пошлин и что "решение остается за президентом" США.
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