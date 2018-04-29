Меркель пригласила Трампа посетить родину его предков

Bild: Меркель пригласила Трампа вместе с ней посетить родину его предков в ФРГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в пятницу предложила главе Белого дома вместе с ней посетить родину его предков — коммуну Кальштадт (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), откуда в XIX веке эмигрировали бабушка и дедушка Трампа. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild со ссылкой на источники в немецкой делегации.

Тем самым, по данным издания, Меркель хотела напомнить Трампу, что его связывают с Германией особые отношения. Кроме того, она преподнесла в дар президенту гравюру 1705 года с картой Пфальца. На ней также можно видеть Кальштадт.

Дед Дональда Фредерик Трамп (урожденный Фридрих Трумп ) родился в деревне Кальштадт в 1869 году и в 1885 году эмигрировал в США.