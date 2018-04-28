Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в России

По данным канала, среди возможных мест встречи также рассматривается Сингапур

YTN отмечает, что за встречу во Владивостоке выступает КНДР, а вариант Сингапура предпочтительнее для США. По версии YTN, в итоге встреча может пройти в Хабаровске, так как там, «в отличие от Владивостока, нет нацеленных на США комплексов С-400».

«Известия» ранее писали со ссылкой на дипломатические источники в Сеуле Москве , что площадкой для встречи Трампа и Ким Чен Ына может стать Монголия

Когда именно состоится первый за почти 60 лет саммит США и КНДР, пока неизвестно. По предварительным данным, лидеры стран встретятся в июне. В СМИ появились фотографии с тайной встречи Ким Чен Ына и Майка Помпео, занимавшего в тот момент пост директора ЦРУ . Встреча состоялась в Северной Корее и была, по версии журналистов, одним из этапов подготовки к встрече с Трампом.

Эти переговоры пройдут на фоне примирения КНДР и Южной Кореи. 27 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали декларацию Севера и Юга, в которой говорится о начале «полной денуклеаризации» Корейского полуострова. В документе сказано, что между странами больше не будет войны, и анонсировано начало многосторонних переговоров с другими странами, в том числе с США.