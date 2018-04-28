Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в России 

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын планируют встретиться во Владивостоке или Хабаровске. Об этом сообщает телеканал YTN со ссылкой на дипломатические источники.
По данным канала, среди возможных мест встречи также рассматривается Сингапур.
YTN отмечает, что за встречу во Владивостоке выступает КНДР, а вариант Сингапура предпочтительнее для США. По версии YTN, в итоге встреча может пройти в Хабаровске, так как там, «в отличие от Владивостока, нет нацеленных на США комплексов С-400».
«Известия» ранее писали со ссылкой на дипломатические источники в Сеуле и Москве, что площадкой для встречи Трампа и Ким Чен Ына может стать Монголия.
Когда именно состоится первый за почти 60 лет саммит США и КНДР, пока неизвестно. По предварительным данным, лидеры стран встретятся в июне. В СМИ появились фотографии с тайной встречи Ким Чен Ына и Майка Помпео, занимавшего в тот момент пост директора ЦРУ. Встреча состоялась в Северной Корее и была, по версии журналистов, одним из этапов подготовки к встрече с Трампом.
Эти переговоры пройдут на фоне примирения КНДР и Южной Кореи. 27 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали декларацию Севера и Юга, в которой говорится о начале «полной денуклеаризации» Корейского полуострова. В документе сказано, что между странами больше не будет войны, и анонсировано начало многосторонних переговоров с другими странами, в том числе с США.