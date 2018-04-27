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МИД Турции резко ответил США на угрозы санкций
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МИД Турции резко ответил США на угрозы санкций по поставке российских С-400 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: Reuters
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не приемлет язык санкций по вопросу поставок российских ЗРС С-400.
Министр подчеркнул, что с Турцией так разговаривать нельзя, передает РИА «Новости».
В четверг Пентагон предложил разрешить поставку российского оружия в три страны. Чтобы обеспечить поставки американского оружия в Индию, Вьетнам и Индонезию, глава Пентагона Джеймс Мэттис попросил сенаторов США сделать исключение из закона об антироссийских санкциях для этих стран.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты перешли к прямым угрозам в связи с намерением Анкары приобрести российские комплексы С-400. Теперь Вашингтон угрожаетАнкаре экономическими санкциями в случае окончательного одобрения этой сделки.
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