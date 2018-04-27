МИД Турции резко ответил США на угрозы санкций по поставке российских С-400

Вьетнам и В четверг Пентагон предложил разрешить поставку российского оружия в три страны. Чтобы обеспечить поставки американского оружия в Индию Индонезию , глава Пентагона Джеймс Мэттис попросил сенаторов США сделать исключение из закона об антироссийских санкциях для этих стран.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты перешли к прямым угрозам в связи с намерением Анкары приобрести российские комплексы С-400. Теперь Вашингтон угрожаетАнкаре экономическими санкциями в случае окончательного одобрения этой сделки.