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Мы должны «дожать» Россию
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Мы должны «дожать» Россию 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Francois Lenoir/Reuters
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-участницы альянса должны противодействовать «гибридной деятельности» России. По его словам, «все союзники НАТО могут сказать о вмешательстве России в их внутренние дела», сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«Мы все должны дожать [Россию — «Газета.Ru»]», — призвал Столтенберг страны альянса, рассказывая об итогах дискуссии по «России и ее вызовам» в рамках саммита глав МИД НАТО в Брюсселе.
Генсек добавил, что в НАТО «видят» вмешательство Москвы в демократические политические процессы во многих странах, приведя в качестве примера расследования «вмешательства» России в президентские выборы в США в 2016 году.
Саммит министров иностранных дел НАТО проходит в Брюсселе 26-27 апреля.
Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс приветствует встречу лидеров Северной и Южной Кореи и усилия руководства двух стран по урегулированию обстановки в регионе.
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