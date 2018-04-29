Ещё
Дутерте назвал Ким Чен Ына своим кумиром
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дутерте назвал Ким Чен Ына своим кумиром 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын является его кумиром. Об этом сообщает ABS-CBN News.
"Он мой кумир. Его всегда изображали плохим парнем, но, совершив один грандиозный поступок, он стал для всех героем", — сказал Дутерте.
По его словам, при встрече с Ким Чен Ыном, он его обязательно поздравит с успешным завершением межкорейского саммита.
Ранее СМИ сообщили, что лидеры Северной и Южной Кореи договорились положить конец Корейской войне в этом году.
Также стало известно, что Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Газета.Ru: последние новости
МИД России приветствует отказ КНДР от ядерных испытаний Трамп: Ким Чен Ын был очень открыт и честен Лидер КНДР пошутил о пробуждении главы Южной Кореи по утрам пусками ракет
Комментарии  Ещё 36 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «дело Скрипалей» вмешались лондонские театралы27
Сели все: гаишников покарали за прокурора607
ФСБ обратилась к украинским браконьерам152
Порошенко похвастался победой «украинского» флота421
Солистка группы Serebro: «На борту был ад»156
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение