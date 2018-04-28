Сеул и Пхеньян подпишут мирный договор

Москва, 28 апреля — «Вести. Экономика». Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали декларацию по итогам совместной встречи.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин EPA-EFE/KOREA SUMMIT PRESS POOL

Главы двух государств договорились провести переговоры в мае о поэтапном ядерном разоружении КНДР вплоть до полной денуклеаризации Корейского полуострова. Лидеры стран решили до конца года заключить мирный договор. Последние 68 лет страны формально находятся в состоянии войны — после завершения Корейской войны в 1953 году, с тех пор два государства так и не подписали мирный договор. Первый за время правления Ким Чен Ына межкорейский саммит начался утром в пограничном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне на военно-демаркационной линии между странами. За неделю до встречи с президентом Южной Кореи Ын заявил об отказе от испытаний баллистических ракет и ядерного оружия. Одной из тем переговоров стало потенциальное объединение Корейского полуострова. Этот вопрос был поднят сестрой северокорейского лидера Ким Е Чжон. На переговорах стороны также обсудили проект межкорейской железной дороги. Межкорейский саммит воспринимается как прелюдия встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Южная Корея выступает в качестве посредника между Пхеньяном и Вашингтоном. США приветствовали «историческую встречу» лидеров Северной и Южной Кореи. Представитель Белого дома Сара Сандерс выразила надежду, что переговоры позволят достичь прогресса в достижении мира и процветания на Корейском полуострове.