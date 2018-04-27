Шпионами не рождаются

В 2016 году 66-летний Атле Берге (Atle Berge) был арестован ФСБ Мурманске и выслан из страны на десять лет. Теперь он обвиняет норвежскую разведку в том, что она разрушила его бизнес в России

«Я так понимаю, представители разведки связались с предприятием в надежде завербовать меня и, возможно, кого-нибудь еще в осведомители», — сообщил Атле Берге «Эн-эр-ко» (NRK).

Берге — директор компании «Олен Бетон» (Ølen Betong), которая в начале 2000-х открыла дочернее предприятие в Мурманске. Норвежская сторона инвестировала миллионы крон, и дело приносило солидный доход.

Компания считалась маяком норвежско-российского сотрудничества в Баренцевом регионе.

Так все-таки шпионаж или сотрудничество?

Берге недоумевает, зачем вербовать людей для шпионажа, если норвежская политика якобы направлена на то, чтобы всячески развивать сотрудничество.

«Когда меня попытались завербовать, мне все это показалось очень странным. Я тогда занимался инвестициями в предприятие и объяснил, что их предложение меня не интересует. Поэтому на их просьбы я не откликнулся», — говорит Берге.

— Как вы считаете, на вас или ваших коллег оказывали давление?

— Ну, раз с такими же предложениями обращались много к кому, можно сказать, что некое давление все же было.

Обвинения в шпионаже

— Сперва вас пытались завербовать люди из разведки, а потом вас обвинили в шпионаже в пользу Норвегии . По-вашему, между этими событиями есть связь?

— Когда ко мне обратились из разведки пару лет назад, я сотрудничать отказался. Но, похоже, в ФСБ о моих контактах все равно пронюхали. Им было известно и о других таких случаях на нашем предприятии. Они вообще хорошо информированы.

Берге считает, что норвежская разведка мешает развитию отношений с Россией.

«В этом нет никаких сомнений. Во всяком случае, складывается такое впечатление. Они связываются с норвежцами, ведущими дела в России, и пытаются сделать из них информаторов. Мне известно много таких примеров, и мне сдается, что на некоторых давили сильнее, чем, например, на меня», — говорит Берге.

Пресс-секретарь Норвежской разведки Ким Гулбраннсен (Kim Gulbrandsen) в электронном письме «Эн-эр-ко» отказался комментировать «спекуляции на эту тему».

Пресс-секретарь министерства обороны Ларс Йембле (Lars Gjemble) сообщил в интервью газете «Нурлюс» (Nordlys), что в его ведомстве не разглашают имена ни бывших, ни нынешних сотрудников.

С Фруде Бергом не знаком

Арестованный в России Фруде Берг (Frode Berg) ранее утверждал, что на него тоже оказывалось давление. Берге говорит, что с ним не знаком и не в курсе его дел. Однако, по его мнению, Бергу пришлось кое в чем признаться, когда он оказался под арестом.

«Теперь дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки, и я надеюсь, что роли разведки и министерства иностранных дел, наконец, уделят должное внимание. А то норвежско-русские отношения от этого лишь страдают. Все становится лишь холоднее и холоднее», — заключает Берге.

NRK, Норвегия