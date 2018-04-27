Пашинян рассказал о встрече с президентом Армении

«Вчера вечером провел встречу с президентом Армении Арменом Саркисяном. Обсудили сложившуюся в стране ситуацию и пути решения существующих проблем», — передает РИА «Новости» запись Пашиняна в Facebook.

Он рассказал, что Саркисян принес с собой документ, удостоверяющий, что он не является гражданином Великобритании с 2011 года, о чем ранее заявлял Пашинян, утверждая, что этот факт может быть помехой президентству.

По словам Пашиняна, он также обсудил с представителями бывшей коалиционной партии «Дашнакцутюн» вопросы выхода из сложившейся в стране ситуации.

«Вчера вечером я провел встречу с представителем Верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Арсеном Амбарцумяном и руководителем фракции АРФД Арменом Рустамяном. Обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении и возможные пути решения проблем», — написал Пашинян.