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Пашинян рассказал о встрече с президентом Армении
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Пашинян рассказал о встрече с президентом Армении 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян заявил, что обсудил с президентом республики Арменом Саркисяном ситуацию в стране.
«Вчера вечером провел встречу с президентом Армении Арменом Саркисяном. Обсудили сложившуюся в стране ситуацию и пути решения существующих проблем», — передает РИА «Новости» запись Пашиняна в Facebook.
Он рассказал, что Саркисян принес с собой документ, удостоверяющий, что он не является гражданином Великобритании с 2011 года, о чем ранее заявлял Пашинян, утверждая, что этот факт может быть помехой президентству.
По словам Пашиняна, он также обсудил с представителями бывшей коалиционной партии «Дашнакцутюн» вопросы выхода из сложившейся в стране ситуации.
«Вчера вечером я провел встречу с представителем Верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Арсеном Амбарцумяном и руководителем фракции АРФД Арменом Рустамяном. Обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении и возможные пути решения проблем», — написал Пашинян.
Протесты против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. В воскресенье, 15 апреля должны были пройти переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном. Они закончились спустя три минуты — премьер ушел со встречи, назвав действия лидера оппозиции шантажом. Пашинян сразу после этого пообещал возобновления акций протеста «в новом масштабе».
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