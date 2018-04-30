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Глава МИД Китая посетит КНДР
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Глава МИД Китая посетит КНДР 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Китая Ван И посетит КНДР в преддверии саммита между Северной Кореей и Соединенными Штатами. Об этом сообщает "Ренхап" со ссылкой на китайское министерство.
"Государственный советник Ван И посетит Северную Корею по приглашению северокорейского министра иностранных дел Ли Ён Хо", — говорится в сообщении.
Уточняется, что Ван И прибудет в Пхеньян 2 мая с однодневным визитом.
Ранее, 27 апреля, прошла встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Главы государств договорились подписать мирный договор в этом году и осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова.
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