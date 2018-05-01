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Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в Пханмунджоме
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Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в Пханмунджоме 

ТАСС
Фото: EPA
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына вероятнее всего состоится в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей. Об этом сообщил в понедельник американский телеканал CNN.
По сведениям его источников, имеется "высокая вероятность" того, что саммит проведут в этом месте. Возможно также, что некоторые события, касающиеся встречи, состоятся в северной части демилитаризованной зоны. По сведениям телеканала, Трамп может посетить одно из зданий в северной части данной зоны.
Как утверждает CNN, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин убедил Ким Чен Ына в том, что Пханмунджом является наиболее оптимальным вариантом места для проведения встречи. В числе его преимуществ президент Южной Кореи якобы назвал то, что туда Ким Чен Ыну будет проще добраться, а также наличие в этом месте пресс-центра и необходимой аппаратуры для работы журналистов. В частности, она была доставлена туда для освещения встречи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.
Ранее в понедельник Трамп подтвердил, что саммит может состояться в Пханмунджоме или в Сингапуре. В Twitter же он высказался за то, чтобы провести встречу все же в Пханмунджоме, и даже обсудил это с Мун Чжэ Ином. "Много стран рассматриваются в качестве места встречи, но не был бы Дом мира/Дом свободы на границе между Северной и Южной Кореей более показательным и важным местом, чем какая-то третья страна?" — написал Трамп.
В минувшую субботу Трамп заявил, что его беседа с Ким Чен Ыном пройдет "через три или четыре недели". Встреча Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином состоялась в Пханмунджоме 27 апреля.
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