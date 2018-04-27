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США составили список союзников в ООН
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США составили список стран, поддерживающих их позицию в Генассамблее ООН 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
США составили список стран, голосующих в Генассамблее ООН в соответствии с позицией Вашингтона, а также тех, кто в большинстве случаев противоречит взглядам США.
Согласно распространенному докладу госдепа США, в прошлом году Генеральная Ассамблея ООН рассматривала 93 проекта резолюции. В 31% случаев большинство государств-членов ГА ООН голосовали также как США, что на 10% ниже показателя за 2016 год. Подобный доклад госдепартамент США выпускает уже 34 года подряд.
В десятку стран, чьи решения при голосовании ГА ООН чаще всего совпадали с США вошли Израиль, Микронезия, Канада, Маршалловы острова, Австралия, Великобритания, Франция, Палау, Украина, Чехия. В списке государств, чьи взгляды на рассматриваемые в ГА ООН документы максимально различались с США оказались Зимбабве, Бурунди, Иран, Сирия, Венесуэла, Северная Корея, Туркмения, Куба, Боливия и ЮАР.
"Американский народ платит 22% в бюджет ООН — больше, чем три последующих страны-донора вместе взятые. Несмотря на эту щедрость, другие в ООН голосовали вместе с нами только в 31% случаев. Это самый низкий показатель с 2016 года", — говорится в заявлении постпреда США при ООН Никки Хейли. По ее словам, "это неприемлемый отклик на наши инвестиции".
Хейли напомнила, что начав работу в качестве постпреда страны обещала вести учет тех, кто противоречит интересам США. "Этот список результатов голосования говорит сам за себя. Президент (США Дональд) Трамп хочет обеспечить, чтобы наша поддержка в виде долларов — самая щедрая в мире, всегда служила американским интересам. Мы поможем ему увидеть, что больше американский народ не будут недостаточно ценить", — говорится в заявлении Хейли.
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