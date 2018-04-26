В Армении объявили «день отдыха» для оппозиции

Пашинян объявил пятницу «днем отдыха» для оппозиции

"Завтра мы не проведем ни одну из наших акций с одной целью — отдыхаем, набираемся сил, так как с 29 апреля по 1 мая все наши действия в Ереване возобновятся с беспрецедентным размахом", — заявил Пашинян на митинге своих сторонников в Ереване.

Он добавил, что в субботу намечен митинг в третьем по величине городе Армении Ванадзоре.

Первого мая парламент Армении начнет обсуждения вопроса о выборах премьер-министра. Ранее Пашинян, кандидатуру которого выдвинула возглавляемая им фракция "Елк", заявил, что не пойдет на закулисные сделки с властями, намерен избраться премьером "при содействии народа"

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.