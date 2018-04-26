Пентагон: США находятся в Сирии для нажима на Дамаск ради продвижения женевского процесса 

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. США находятся в Сирии в том числе для того, чтобы оказывать давление на Дамаск с целью продвижения женевского процесса по мирному урегулированию в данной арабской стране. Об этом заявил в четверг глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.
"Наши войска находятся в Сирии для того, чтобы нанести поражение группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ — прим. ТАСС). При этом продолжается политический процесс, призванный прекратить гражданскую войну в Сирии. Нынешняя администрация не видит себя в качестве оккупационной силы в Сирии. Мы вынуждены делать это, чтобы наши дипломаты выступали с позиции силы и смогли положить конец этому конфликту с помощью женевского процесса", — отметил он.
Мэттис уже не раз подчеркивал, что конфликт в Сирии не удастся урегулировать военным путем. Выступая в среду в Палате представителей Конгресса, он в очередной раз заметил, что «гражданская война в Сирии не имеет военного решения», и что США «продолжают поддерживать дипломатические усилия по урегулированию там ситуации как части мирного процесса под эгидой ООН».
Президент США Дональд Трамп 29 марта заявил журналистам, что по завершении операции против ИГ дальнейшее пребывание американских военнослужащих в Сирии теряет смысл, и что они «очень скоро» вернутся домой. Однако, согласно источникам телекомпании CNN, на состоявшемся в начале апреля заседании Совета национальной безопасности при Белом доме выдвинутый на пост госсекретаря США директор ЦРУ Майкл Помпео и председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд высказались против вывода американских войск из Сирии.
Ранее глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел заявлял, что присутствие американских солдат в Сирии потребуется для стабилизации ситуации в освобожденных от террористов районах, возвращения мирного населения в свои дома и реконструкции страны на время стабилизационного периода. Всего в Сирии находятся около 2 тыс. американских военнослужащих.