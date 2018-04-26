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Трамп опроверг заявление Коми о ночи в Москве
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Трамп подтвердил ночевку в Москве перед конкурсом «Мисс Вселенная» 

Ведомости 4 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп сегодня опроверг, что говорил экс-директору ЦРУ Джеймсу Коми, что не ночевал в Москве в 2013 году перед конкурсом «Мисс Вселенная», права на который в то время принадлежали Miss Universe Organization Трампа.
Это важный момент в расследовании так называемого «российского следа», указывает CNN: Коми, уволенный Трампом в 2017 году, писал в скандальных служебных записках, что Трамп два раза говорил ему, что не ночевал тогда в Москве. Увольнение Коми — один из эпизодов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном препятствовании правосудию со стороны президента США.
«Он (Коми) неверно передал это в своих записках. Написал много лжи. Например, я прилетел в Россию на сутки или двое, потому что владел Miss Universe, — и смотрел конкурс, — сказал Трамп в телефонном интервью программе Fox & Friends. — Он говорит, что я там не ночевал. Конечно я там остался. Остался ненадолго, но остался. Он пишет, что я уехал немедленно, но я никогда этого не говорил».
Незадолго до инаугурации Трампа CNN сообщало, что Коми представил Трампу доклад о попытках России скомпрометировать его. BuzzFeed примерно в это время опубликовал целое досье, подлинность которого до сих пор не подтверждена, из которого следует, будто бы Трамп провел ночь в «контролируемом ФСБ отеле Ritz Carlton» с приглашением проституток, и у России есть этот компромат. Трамп опровергал все подобные обвинения.
Накануне Джеймс Коми заявил CNN, что считает «существенным» факт того, что президент США солгал ему дважды. «Естественно это важно, особенно когда человек лжет о том, о чем его не спрашивают. Это обычный признак угрызений совести, — сказал Коми. — Не могу сказать, о чем он тогда думал. Также не могу сказать, было ли это искажение фактов намеренным с его стороны». Трамп сегодня сказал, что смотрел это интервью с Коми.
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