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Врач Трампа отказался от поста
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Врач Трампа отказался от поста министра по делам ветеранов 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Главный врач Белого дома Ронни Джексон отказался возглавить Министерство по делам ветеранов на фоне обвинений в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей.
«Я всегда буду благодарен президенту Трампу за оказанное мне доверие, однако я с сожалением отзываю свою кандидатуру на пост министра по делам ветеранов», — приводит заявление Джексона ABC News.
Ранее в американском сенате отложили слушания по кандидатуре Ронни Джексона на пост министра. Комитет по делам ветеранов изучает ряд утверждений, согласно которым Джексон назначал «чрезмерно много медицинских препаратов» и «слишком много пил на работе».
В конце марта президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить своего врача на пост министра по делам ветеранов.
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