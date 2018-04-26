Врач Трампа отказался от поста министра по делам ветеранов

Главный врач Белого дома Ронни Джексон отказался возглавить Министерство по делам ветеранов на фоне обвинений в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей.

«Я всегда буду благодарен президенту Трампу за оказанное мне доверие, однако я с сожалением отзываю свою кандидатуру на пост министра по делам ветеранов», — приводит заявление Джексона ABC News.

Ранее в американском сенате отложили слушания по кандидатуре Ронни Джексона на пост министра. Комитет по делам ветеранов изучает ряд утверждений, согласно которым Джексон назначал «чрезмерно много медицинских препаратов» и «слишком много пил на работе».