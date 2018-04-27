Ким Чен Ын назвал цель переговоров с Южной Кореей

"Я приехал, чтобы положить конец конфронтации", — процитировал слова Ким Чен Ына представитель лидера Южной Кореи во время брифинга после первого раунда межкорейского саммита.

Также глава КНДР предложил президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину почаще встречаться.

"Давайте теперь встречаться часто. Давайте построим желанный хороший мир", — привел слова Ким Чен Ына представитель южнокорейского президента.

Ранее сообщалось о завершении первого раунда переговоров между КНДР и Южной Кореей. На время обеденного перерыва Ким Чен Ын покинул территорию Республики Корея на своем лимузине, его сопровождали охранники.

Во время саммита главы стран обсудят вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, перспективы улучшения отношений между странами, а также возможное воссоединение. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписано двустороннее соглашение.