В Ереване протестующие направились к зданию парламента

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Оппозиционеры в Ереване направились в сторону парламента 

РИА Новости 2 часа назад
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян повел своих сторонников в сторону проспекта Баграмяна, где находятся парламент и резиденция исполняющего обязанности, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Пашинян присоединился к своим сторонникам на мосту Ламбада в начале проспекта Комитас. Сейчас несколько сотен оппозиционеров идут по Комитас. Они скандируют лозунги.
Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.
Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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