Трамп унизил Макрона

Более чем удивительная манера общения Дональда Трампа Эммануэля Макрона вновь обратила на себя внимание. В ходе визита президента Франции в Вашингтон наблюдатели стали свидетелями настоящего политического шоу, которое сложно назвать иначе, чем глумлением Трампа над своим молодым французским коллегой. Подобной «тактильной дипломатией» отличается не только президент США

Американская пресса в своей травле Трампа уже третий год упражняется в разоблачении его отношений с Путиным, при этом часто употребляя в отношении них термин «броманс». Этим словом в США с недавних пор обозначают крепкую дружбу между мужчинами — не гомосексуальную, но и не совсем обычную.

То есть, таким образом критики одновременно хотели унизить и Трампа, и Путина. Которые хотя и не являются никакими «мачо», но совершенно точно не имеют никакого отношения к лицам «нетрадиционной ориентации». В отличие от Эммануэля Макрона, 40-летнего президента Франции, в отношении которого на его родине ходили более чем устойчивые слухи и появлялись публикации, в которых называлось даже имя «приятеля». И вот теперь, когда Макрон прилетел в США с государственным визитом, язык жестов в его общении с Трампом удивил всех.

Вообще-то еще после их первой встречи в прошлом году во Франции было видно, как Макрон пытается показать себя ровней Трампу и не дать тому использовать свое «перетягивающие рукопожатие». После той поездки Трампа во Францию у американского президента сложилось специфическое мнение о своем французском коллеге. В статье в New York Times приводились слова Трампа о Макроне:

«Он потрясающий парень — умный, сильный, и он любит держать меня за руку. Люди не понимают, что он любит держать меня за руку. И это хорошо, насколько это возможно. Он очень хороший человек. И крутой парень, но ему приходится таким быть. Я думаю, он станет потрясающим президентом Франции. Но он любит держать меня за руку».

Но в ходе нынешней поездки контактная дипломатия Трампа и Макрона превзошла все ожидания. Они не только периодически брали друг друга за руки или похлопывали по спине, но и приобнимали, дотрагивались до колен. При этом невооруженным глазом было видно, как меньший ростом и младший по возрасту Эммануэль пытается всеми силами демонстрировать, что он едва ли не доминирует над Дональдом. Получалось, мягко говоря, смешно. Тем более, что в качестве ответных жестов Трамп протягивал Макрону палец или стряхивал с него перхоть, то есть фактически глумился над своим гостем.

Понятно, что Трампа раздражает как навязчивая манера Макрона, так и его весьма вероятный гомосексуализм. Трамп не открытый гомофоб (этим словом на Западе теперь обозначают и тех, кому не особенно приятно общение с гомосексуалистами), но, как минимум, и не поклонник продвижения гей-культуры. А Макрон, еще и скрывающий свою «нетрадиционную ориентацию» за браком со своей бывшей учительницей, вызывает еще меньше уважения. Не говоря уже о том, что политическое бахвальство Макрона буквально накануне его визита в США поставило Трампа в неловкое положение. Пресс-секретарю президента пришлось опровергать заявление француза, рассказавшего всему миру, что он убедил Трампа отказаться от вывода американских военных из Сирии

Но если Макрон появился в большой политике ниоткуда (бывшего банкира «подсадили» влиятельные люди, и еще четыре года назад он не был известен никому во Франции) и от этого сильно нервничает, то для многих других политиков странное поведение и неудачные жесты являются чуть ли не фирменным стилем.

Например, для Жан-Клода Юнкера . Глава общеевропейского правительства любит потрепать европейских премьеров по щеке, а то и поцеловать их, например, в лысину. Делает он это, конечно, не на каждом саммите Евросоюза — но тогда, когда бывает «слегка выпивши». Но если люксембуржцу все прощают его пьяные поцелуи, то вот американским политикам их манера похлопывать всех по спине порой выходит боком. Так, Барак Обама , любивший этот формально одобряюще-дружественный, но, по сути, покровительственный жест, пару раз получал крайне неприятную ему «ответку».

В ноябре 2014-го, через несколько месяцев после того, как Обама попытался заблокировать и изолировать Россию , на форуме АТЭС в Пекине он оказался в одной компании с Владимиром Путиным . Перед началом заседания они перекинулись парой слов, потом российский президент на ходу обменялся репликами с китайским лидером Си Цзиньпином — а повернувшись, увидел проходившего мимо Обаму. И слегка похлопал того по плечу — и нужно было видеть какое недовольство этот жест вызвал у американского президента.

Но самый знаменитый ответ Обаме случился в марте 2016-го, во время его визита в Гавану. После выступления вместе с Раулем Кастро перед журналистами, Обама попытался похлопать своего коллегу по спине. Но 84-летний кубинец жестко перехватил руку 54-летнего американца, и едва не вывернув её, поднял вверх. Получился неловкий жест как бы взаимного триумфа.

Понятно, когда к языку жестов прибегают некоторые южане, например, итальянцы. В их культуре тактильное общение является неотъемлемой частью разговора. Но и тут, если мы говорим о первых лицах, такие жесты уместны или в разговоре с таким же южанином, или в общении с близким другом — например, Берлускони с Путиным.

С нашим президентом мало кто пытается вступить в тактильный контакт по своей собственной инициативе — и не потому, что помнят о его черном поясе дзюдоиста. Просто Путин не только держит дистанцию, но и излучает такую силу, что никому не приходит в голову мысли о панибратских жестах.