Между Канадой и США возникла напряженность 

Напряженность отмечается на переговорах по заключению нового Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) между Канадой и США, которые проходят сейчас в Вашингтоне. Об этом в среду сообщил телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленный источник в одной из делегаций.
По его данным, между главой МИД Канады Христей Фриланд, которая прибыла во вторник в столицу США, и американским торговым представителем Робертом Лайтхайзером состоялся "довольно резкий" обмен мнениями по одному из обсуждаемых вопросов. При этом источник добавил, что общин тон продолжающихся переговоров носит позитивный характер, и выразил надежду, что "этот инцидент не воспрепятствует прогрессу".
На прошлой неделе Фриланд уже посещала Вашингтон для встречи с Лайтхайзером и министром экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо Вильярреалем. По данным телеканала Global News, Канада и США, в частности, имеют нерешенные вопросы в области сельского хозяйства, окружающей среды и пограничного контроля. Эти темы переговорщики двух стран обсуждают в американской столице последние три недели. Ранее в апреле Фриланд и Гуахардо Вильярреаль заявили, что заключение нового соглашения по NAFTA между Канадой, США и Мексикой может состояться в самое ближайшее время.
Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за него США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности. Соответствующие переговоры продолжаются с августа 2017 года, раунды проходят в Канаде, США и Мексике.