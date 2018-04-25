Россия провела секретные переговоры в Армении

Пашинян сообщил, что провел переговоры с официальными представителями России , и те пообещали ему не вмешиваться в дела Армении.

Кроме того, Пашинян заверил своих сторонников, что за его кандидатуру на пост премьер-министра страны готовы проголосовать депутаты от правящей партии.