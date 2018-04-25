Россия провела секретные переговоры в Армении 

Москва пообещала не вмешиваться во внутренние дела Армении. Об этом заявил лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян на многотысячном митинге в центре Еревана, передает «Интерфакс».
Пашинян сообщил, что провел переговоры с официальными представителями России, и те пообещали ему не вмешиваться в дела Армении.
Кроме того, Пашинян заверил своих сторонников, что за его кандидатуру на пост премьер-министра страны готовы проголосовать депутаты от правящей партии.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и президент Армении Армен Саркисян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сложившуюся в Армении политическую ситуацию. Позже появилась информация, что глава МИД Армении Эдвард Налбандян вечером в среду вылетел в Москву.