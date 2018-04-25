В Армении предотвратили массовый побег из тюрьмы, сообщает Генпрокуратура

Массовый побег из уголовно-исполнительного учреждения "Нубарашен" в Ереване удалось пресечь в среду благодаря действиям сотрудников тюрьмы, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

"Группа заключенных 25 апреля применила насилие в отношении сотрудника охраны УИУ "Нубарашен", отобрав у него ключи и открыв двери шести камер. Затем нападавшие попытались вместе с заключенными этих камер устроить побег, однако не смогли довести преступление до конца, так как их действия были пресечены сотрудниками уголовно-исполнительного учреждения", — говорится в пресс-релизе генпрокуратуры. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ведомстве отметили, что сложившаяся в республике напряженная обстановка создает благоприятные условия для активизации криминала. Генпрокуратура предупредила, что будут использованы все средства для предотвращения преступлений и обеспечения неизбежности наказания.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.