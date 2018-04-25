Лукашенко раскритиковал Россию

Во время своего программного послания к парламенту и народу президент Белоруссии неоднократно высказался с критикой в сторону России , но при этом далеко не всегда напрямую. Так, например, он даже осудил государства, которые испытывают в Сирии своё новое оружие или имитируют евразийскую интеграцию, — по мнению экспертов, опрошенных Белорусской деловой газетой, эти выпады относились именно к Москве

Белорусский президент обратился с программным посланием к парламенту и народу, сообщает Белорусская деловая газета. «В послании звучали прорыночные и либеральные высказывания, были призывы к миру и определённая белорусоцентричность: не ставилась задача переделать весь мир, говорилось о белорусских интересах и каким образом лавировать между крупными силами на международной арене», — приводит издание комментарий политического обозревателя Павлюка Быковского. Он также отметил, что определённые фразы Лукашенко показывали, что «он просит оставить официальный Минск в покое».

Одной из ключевых тем послания стала Россия, «заклятый союзник официального Минска», пишет газета. «Россию Лукашенко критиковал, но пытался не упоминать. Этакая Страна-Которую-Нельзя-Называть».

«Россия в выступлении Лукашенко была фигурой молчания. О ней говорилось намёками, без называния имени. Все выпады, которые были сделаны против ЕАЭС: о непоследовательности, нарушении интеграционных договорённостей — всё это на самом деле касалось России, а не в целом государств, которые учредили Евразийский союз. Прямой выпад против ограничения на поставки белорусской молочки касался исключительно России, а не Казахстана или Кыргызстана», — отметил Павлюк Быковский.

Эксперт напоминает, что в целом президент Белоруссии всегда придерживался такой позиции, но послание — это программное выступление, по нему определяется политика государства на предстоящий год. И из нынешнего послания видно, что Минск недоволен тем, что происходит на восточном направлении, и результатами интеграции в рамках ЕАЭС.

В послании Лукашенко также сказал: «Либо мы движемся вперёд, либо имитируем движение».

«Он упрекнул Москву в том, что сейчас она имитирует евразийскую интеграцию. И в какой-то мере этот упрёк обоснован», — считает Быковский.

Молдове, «Лукашенко довольно критично относится к России, в послании он критиковал её по всем параметрам: плохая работа ЕАЭС, отношение к Армении Грузии , вспомнил торговые войны, критиковал и более широко: за геополитический выбор, а российские СМИ — за пропаганду войны», — отметил другой политолог Валерий Карбалевич

По его словам, косвенно и очень осторожно Лукашенко раскритиковал Россию и за ситуацию в Сирии, отметив, что там некоторые государства пытаются испытывать современное оружие, и сирийский народ из-за этого страдает.

Ещё одной темой, из-за которой Лукашенко, возможно, даже пришлось переписывать свою речь, стала Армения, где бывшему президенту и новому премьер-министру Сержу Саргсяну пришлось подать в отставку из-за народных протестов. «Говорят даже, что армяне отменили в Беларуси референдум», — пишет издание, поскольку Лукашенко отметил, что в ближайшее время проводить референдум по конституционной реформе не собирается.