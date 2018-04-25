Пашинян выдвинул правящей партии ультиматум

Лидер армянской оппозиции выдвинул правящей партии ультиматум

Он также добавил, что депутаты от РПА обещали ему голосовать за «народного кандидата» в премьеры, передает ТАСС

Пашинян призвал продолжать акции протеста «до победного конца».

Ранее Пашинян заявил, что новый премьер Армении должен быть выбран парламентом и в соответствии с законом, а также должен «представлять народ».

Утром в среду президент Армении Армен Саркисян начал консультации с парламентскими и непарламентскими силами для обсуждения путей выхода из ситуации в стране.