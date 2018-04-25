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Пашинян выдвинул правящей партии ультиматум
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Лидер армянской оппозиции выдвинул правящей партии ультиматум 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Если правящая Республиканская партия Армении выдвинет кандидата на пост премьер-министра, народ заблокирует все правительственные здания, заявил лидер армянской оппозиции Никол Пашинян.
Он также добавил, что депутаты от РПА обещали ему голосовать за «народного кандидата» в премьеры, передает ТАСС.
Пашинян призвал продолжать акции протеста «до победного конца».
Ранее Пашинян заявил, что новый премьер Армении должен быть выбран парламентом и в соответствии с законом, а также должен «представлять народ».
Утром в среду президент Армении Армен Саркисян начал консультации с парламентскими и непарламентскими силами для обсуждения путей выхода из ситуации в стране.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку. Эксперты отмечали, что Пашинян способен уничтожить Армению.
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