В Ереване начался митинг оппозиции

Митинг оппозиции начался на площади Республики в центре Еревана , передаёт корреспондент РИА Новости

Сейчас выступают активисты, ожидается выступление лидера акций протеста, оппозиционного депутата Никола Пашиняна. Площадь и прилегающие улицы заполнены народом, подъезды к площади перекрыты полицией.

Акции против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.п