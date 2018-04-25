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Пашиняна выдвинули на пост премьера Армении
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Лидера оппозиции Пашиняна выдвинули на пост премьера Армении 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Оппозиционная фракция "Елк" выдвинула на пост премьер-министра Армении кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна. Об этом сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на заявление фракции.
"Фракция решила выдвинуть на пост премьер-министра Армении Никола Пашиняна", — говорится в сообщении.
Ранее Пашинян заявил, что готов стать премьер-министром страны.
Также стало известно, что оппозиция требует "безоговорочной капитуляции" правящей партии Армении.
Как отмечалось, Пашинян призвал своих сторонников продолжать митинг в Ереване до тех пор, пока власти Армении не выполнят их требования.
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