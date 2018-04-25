Ещё
В Кабуле прогремел взрыв
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кабуле прогремел взрыв 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AP Photo / Rahmat Gul
Взрыв прогремел в столице Афганистана городе Кабул, передает телеканал 1TV со ссылкой на полицию.
Информация о жертвах пока не поступала.
В воскресенье утром взрыв произошел рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность, на западе столицы Афганистана. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По последним данным, погиб 31 человек, более 50 получили ранения.
Еще один взрыв у центра регистрации избирателей произошел в воскресенье в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. При взрыве погибли семь человек, десять пострадали. Пока ни одна группировка не взяла ответственность за этот инцидент.
РИА Новости: последние новости
В Киеве завершился митинг сторонников Саакашвили Слуцкий рассказал, чем грозит пересмотр ядерной сделки с КНДР Кейт Миддлтон показала новорожденного принца
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия доказала очередную ложь США190
«Бархатная революция»: начался распад коалиции334
МИД обратился к россиянам44
Афганцы перекрыли центр Киева193
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью170
Видео
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
03:09
Михалков одолжил 30 миллионов и прогорел
Шоу-бизнес
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение