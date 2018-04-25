В Кабуле прогремел взрыв

Информация о жертвах пока не поступала.

В воскресенье утром взрыв произошел рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность, на западе столицы Афганистана. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По последним данным, погиб 31 человек, более 50 получили ранения.