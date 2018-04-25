Ещё
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Бархатная революция": начался распад коалиции
"Бархатная революция": начался распад коалиции

«Бархатная революция»: начался распад коалиции 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) заявила о выходе из соглашения о коалиционном партнерстве с правящей Республиканской партией.
«Учитывая сложившуюся ситуацию, заявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции», — цитирует «Интерфакс» сообщение АРФД.
В партии также отметили, что «Национальное Собрание должно избрать премьер-министра, пользующегося доверием народа».
В заявлении АРФД также говорится, что правительство, которое сформирует новый премьер, должно разработать программу, целью которой должна стать разрядка внутриполитического напряжения и преодоление политического кризиса. Новая программа также должна гарантировать решение накопившихся проблем и проведение внеочередных парламентских выборов с обеспечением полноценных демократических условий.
Представители АРФД считают, что кризис в Армении не может длиться долго.
«Могут возникнуть серьезные угрозы. Ожидаем разрешения ситуации исключительно в рамках конституции и закона», — заявили в партии.
Республиканская партия Армении, которую возглавляет подавший в отставку с поста премьера Сержем Саргсяном, имеет в армянском парламенте 58 мандатов из 105. Несмотря на выход партии «Дашнакцутюн» из коалиции, парламентское большинство остается за РПА.
Ранее в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле по-прежнему продолжают следить за ситуацией в Армении и надеются, что противоборствующие стороны смогут прийти к консенсусу.
Также в среду сторонники оппозиции собрались на площади Республики в Ереване, где находятся здания правительства и отеля, в котором должны были состояться переговоры властей и оппозиции.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Косачев назвал позицию Ким Чен Ына шансом избежать ядерного конфликта Совет Европы пригрозил наказать Россию из-за невыплат взносов Угрозы в адрес России противоречат интересам стран «Большой семерки»
Комментарии49
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева152
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ58
Военных НАТО обвинили в обстреле ДНР69
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью140
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины196
Видео
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение