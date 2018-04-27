В бундесвере заявили о подрыве доверия к правительству

В бундесвере заявили, что доверие к правительству «опасно подорвано»

Армия Германии нуждается в увеличении финансирования, в противном случае программа модернизации будет сорвана. Об этом в интервью Welt заявил глава Союза военнослужащих бундесвера подполковник Андре Вюстнер.

По мнению офицера, оборонный бюджет Германии должен вырасти на 15 миллиардов евро к 2021 году. Иначе, предупредил Вюстнер, страна столкнется "с непредвиденными последствиями в области государственной безопасности" из-за невозможности обновить инфраструктуру и вооружения.

Вюстнер отмечает, что доверие солдат к немецкому правительству уже "опасно подорвано", а отказ увеличить финансирование может только усугубить ситуацию.

"Если правящая коалиция хочет показать народу, что защита населения является долгом государства, то она должна действовать понятным образом", — добавил подполковник.