Ещё
В бундесвере заявили о подрыве доверия к правительству
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В бундесвере заявили, что доверие к правительству «опасно подорвано» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © AFP 2018 / John MacDougall
Армия Германии нуждается в увеличении финансирования, в противном случае программа модернизации будет сорвана. Об этом в интервью Welt заявил глава Союза военнослужащих бундесвера подполковник Андре Вюстнер.
По мнению офицера, оборонный бюджет Германии должен вырасти на 15 миллиардов евро к 2021 году. Иначе, предупредил Вюстнер, страна столкнется "с непредвиденными последствиями в области государственной безопасности" из-за невозможности обновить инфраструктуру и вооружения.
Вюстнер отмечает, что доверие солдат к немецкому правительству уже "опасно подорвано", а отказ увеличить финансирование может только усугубить ситуацию.
"Если правящая коалиция хочет показать народу, что защита населения является долгом государства, то она должна действовать понятным образом", — добавил подполковник.
Ранее немецкие СМИ со ссылкой на секретные документы Минобороны ФРГ сообщали, что бундесверу не хватает танков и самолетов для исполнения обязанностей перед НАТО. Так, девятая танковая бригада в Мюнстере, которая должна играть решающую роль в оперативной группе "Острие копья" (Speerspitze), имеет только девять танков из необходимых 44 танков Leopard-2.
РИА Новости: последние новости
Абэ допустил диалог с КНДР после саммитов Сеула и Вашингтона с Пхеньяном Мун Чжэ Ин: Пханмунджом стал символом мира с прибытием туда Ким Чен Ына Ким Чен Ын предложил лидеру Южной Кореи чаще встречаться
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1615
Госдеп составил список послушных стран214
В США предрекли смерть морской авиации России274
Бузова опешила от хамства Распутиной36
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство97
Видео
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение