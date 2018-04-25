В Киеве разработали план «патрулирования Крыма»

Украинская полиция разработала план «патрулирования Крыма»

В Киеве объявлен набор в «патрульную полицию Крыма Севастополя ». Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев , сообщается на сайте ведомства.

«Полицейские усилят превентивную работу и будут работать с гражданами на нашей территории. Мы будем защищать права крымчан и документировать все преступления против них, заниматься международной деятельностью. Те, кто сейчас приедут с аннексированной территории, смогут подать заявление о преступлении», — заявил Князев.

По его словам, по началу в патрульной полиции будут служить 60 человек, которые 14 мая на ротационной основе заступят на дежурство на границе между Крымом и материковой Украиной . «Крым — это Украина, и там живут наши граждане. Пока мы не можем территориально быть в Крыму, но на первых метрах земли Крыма наших людей встречает крымская полиция», — сказал он. После укомплектования должностей и четырехмесячного обучения патрульные заступят на службу на постоянной основе. До конца года планируется запустить стационарное подразделение.

Князев также указал, что патрульные помогут «запереть ворота для людей, которые предали Украину». «Они не смогут беспрепятственно кататься по нашей земле, используя украинские паспорта, при этом активно занимаясь отторжением Крыма от Украины», — заявил он. «Количество преступников, задержанных или объявленных в розыск, возрастет в разы», — уверен Князев.

Он добавил, что полицейские будут иметь все необходимое оборудование, возможность доступа к базам Интерпола , Европола и другим базам данных.

О планах Киева о создании патрульных подразделений для Крыма и Севастополя (которые Украина фактически не контролирует) стало известно в конце января. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что подразделения «будут работать на других участках до тех пор, пока Крым не будет освобожден от оккупантов».

В том же месяце председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил разработать законопроект о создании свободной экономической зоны «Крым». Решение обусловлено тем, что ранее Рада официально признала Россию «страной-агрессором», зафиксировав это в законе о реинтеграции Донбасса. Документ позволяет вводить войска в любой период и на неопределенный срок и дает президенту полномочия объявлять военное положение.