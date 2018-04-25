Могерини назвала главный итог конференции по Сирии 

Главным результатом дискуссий на конференции по Сирии в Брюсселе стало согласие стран, разделяющих разные позиции по этой проблеме, что военного решения конфликта нет, заявила в среду глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Мы не ждали, что все проблемы решатся, но главное, что представители стран, которые не разделяют позиции, согласились с тем, что не может быть военного решения сирийского конфликта", — сказала она.
Могерини отметила, что конференция призвала к возобновлению женевского процесса.
На конференцию по Сирии, которая проходит в Брюсселе 24-24 апреля, приглашены 85 государств и международных организаций. Россию представляет постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.