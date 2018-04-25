Запад хочет обойти вето России в Совбезе ООН

«Западные страны хотят покончить с параличом, который долгие месяцы охватывает ООН по сирийскому вопросу», — пишет The Guardian.

И сделать это они могут, если переведут проблему использования химического оружия в Сирии на рассмотрение в Генеральную Ассамблею, где Россия не может наложить своё вето. Этот способ используется редко, его применяли во времена холодной войны, отмечает автор статьи.

«Российское вето не должно положить конец усилиям по принятию коллективных мер ООН. Обязанность установить ответственность за использование химического оружия и прекратить кошмар сирийского конфликта лежит на всём мировом сообществе».

Как отмечает автор статьи, чиновники западных стран предложение поддерживают. Этот вопрос был поднят на ежегодной закрытой встрече в Швеции , на которой присутствовали постпреды в Совете Безопасности ООН. На этой неделе ещё планируется его обсуждать. На Западе опасаются, что если не найти ответственных за химическую атаку в Сирии, то это нанесёт большой удар по международному миропорядку.

Инспекторы из ОЗХО сейчас как раз занимаются расследованием, но вне зависимости от того, что они установят, у них нет полномочий назначать виновных. После западных авиаударов по Сирии дипломаты разных стран пытались провести резолюцию о формировании нового механизма расследования, но пока безуспешно.

«Западные государства, обеспокоенные тем, что тупиковая ситуация ослабляет авторитет Совета Безопасности в целом, хотят прибегнуть к редко используемому способу, который впервые применили во время Корейского кризиса 1950 года. Известный как «объединение ради мира», он может позволить девяти из 15 членов Совбеза обойти российское вето и передать вопрос на общее голосование в Генеральную Ассамблею», — пишет The Guardian.

И для того, чтобы в дальнейшем решение было вынесено, будет достаточно двух третей голосов в Генассамблее.

Этот механизм изначально был придуман для случаев, когда Совет Безопасности не может справиться с задачей по поддержанию мира. В свою очередь, Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что, по его мнению, в мире началась новая холодная война и опасность дестабилизации ситуации теперь выше, чем в прошлую холодную войну.