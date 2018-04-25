Макрон — человек, который шепчет на ухо Трампу?

Лорик Аннтон: Мне кажется, что сравнение может быть разве что поверхностным: Макрон прав в том, что ни он, ни Трамп не являются выходцами из традиционных партий. Он — не настоящий социалист, а Трампа не назвать классическим республиканцем, в отличие, например, от Алена Жюппе или Хиллари Клинтон , которые представляют собой чистейший продукт истеблишмента. Как бы то ни было, ничего общего у них больше нет: у них разные взгляды на иммиграцию, протекционизм, климат… Никто кроме «Непокоренной Франции» не называет Эммануэля Макрона правым президентом.

Макрон действительно нарушает сложившийся порядок и много говорит о разрыве, смене старого мира новым. Как бы то ни было, в данном случае речь идет прежде всего о пиаре, и схожесть с американским коллегой, на которую он так напирает, не идет дальше этого. Тем более что глава государства дал интервью «Фокс Ньюс»: он как никто другой умеет адаптировать риторику под слушателя. При этом он может считать, что аудитория глупее, чем она есть на самом деле, и не поймет, в чем состоит его замысел. В любом случае, на другом канале его слова бы звучали иначе. Он умело пытается извлечь выгоду из подходов Трампа, пусть даже все это не отменяет их идеологические разногласия.

— Но можно ли, по крайней мере, сказать, что политика обоих президентов подразумевает разрыв?

— Эммануэль Макрон, судя по всему, стремится к быстрому проведению реформ, однако сказать то же самое о Дональде Трампе, наверное, было бы преувеличением. Стиль президента действительно рвет все традиции, однако, по сути дела, некоторые обвиняют его в надувательстве. Он обещал «разгрести вашингтонское болото», но по факту оставил там множество неоконсерваторов вроде Джона Болтона , который стал в апреле его советником по национальной безопасности. Он говорил, что ему меньше по душе вмешательства, чем Хиллари Клинтон, но недавно вновь нанес удары по Сирии . По этим и многим другим вопросам никакого поворота не было, а значительное число предвыборных обещаний было нарушено. Это касается, например, повышения налогов для самых богатых: на самом деле он только делает им подарки.

— Когда Эммануэль Макрон заявил в эфире телеканала «Бэ-Эф-Эм», что именно он изменил позицию США по поводу их присутствия в Сирии, Белый дом сразу же выпустил пресс-релиз с опровержением его слов… Кто лжет? Кто говорит правду?

— Я не в курсе всех контактов Эммануэля Макрона с Дональдом Трампом и, следовательно, не могу ответить на этот вопрос с полной уверенностью, однако мне кажется, что Макрону свойственно переоценивать свою значимость в международных переговорах. Похожая история произошла с Турцией , и в Анкаре опровергли слова Макрона, который заявил в ходе того же интервью, что смог разделить Турцию и ее российских союзников…

Как мне кажется, к его словам стоит отнестись с большой осторожностью. Ничто не говорит о том, что у Эммануэля Макрона есть средства для принуждения американцев. Дело в том, что в международных отношениях большую роль играет именно принуждение.

Тем не менее у Макрона все же может быть влияние: в любом случае, он умеет льстить президенту Трампу, что вероятно, облегчает общение с ним. Тем более что Трамп зачастую слушает последнего, кто с ним говорил…

— Так, в чем Макрон хочет повлиять на Трампа? По Сирии? Ирану ? Климату? Свободной торговле?

— Все эти темы значатся в программе его визита в США. Эммануэль Макрон стремится в первую очередь вернуть Трампа в сообщество наций. Он надеется добиться успеха там, где другие потерпели неудачу: подтолкнуть Америку к возобновлению работы на многосторонней основе.

Это касается, многих вопросов, в том числе климата. Дональд Трамп говорил во время кампании, что собирается руководствоваться исключительно интересами США, а его решение о выходе из Парижского соглашения по климату поставило страну в полную изоляцию, как было с Киотским протоколом или кассетными боеприпасами.

На самом деле, Дональд Трамп никогда не скрывал стремления действовать в одиночку и даже отойти от ООН , НАФТА и прочих международных организаций, которые, по его мнению, представляют угрозу для суверенитета страны.

Что касается Ирана, Макрон надеется, что Трамп вернется к многостороннему решению проблемы, где сейчас все складывается не лучшим образом, поскольку он жестко раскритиковал соглашение 2015 года. В любом случае, попытка не пытка: Макрон может только выиграть от стремления представить себя привилегированным партнером США, поскольку это повышает его международный статус.

Что касается американского протекционизма, его настоящими жертвами являются Мексика Южная Корея , тогда как Европа уже добилась нужных ей послаблений, а Вашингтон пошел на множество уступок.

— В целом, они оба заинтересованы в диалоге, поскольку он укрепляет их обоих?

— Именно так. Эммануэль Макрон заменяет Ангелу Меркель , чье прохладное отношение к Дональду Трампу — неподходящий выбор в такой ситуации. Президент Франции становится лидером Европы на международной арене и действительно меняет порядки, переходя за неделю от Трюдо к Трампу, от «Медиапар» к «Фокс Ньюс». Он продвигает европейские интересы и отправляется на переговоры с Трампом, от которого все предпочли дистанцироваться.

Что касается Трампа, это несколько развеивает его «демонический» образ, создает условия для контактов с ним.

— Их отношения выглядят очень личными…

— Да, Трамп заявил английскому телевидению, что ему нравится Макрон. Он без сомнения испытывает к тому определенную симпатию. Думаю, на него сильно повлиял оказанный ему 14 июля прием: по возвращении он даже потребовал провести собственный военный парад, настроив этим против себя военных.

Макрон сумел польстить Трампу, предложив ему роскошь республиканской монархии. Если оценить обстановку в Башне Трампа, становится ясно, что ему по душе. Блеск визита в Париж понравился ему куда больше приема в Швеции в духе «Икеа»

Эти хорошие личные отношения, символом которых стало крепкое рукопожатие двух президентов, играет роль катализатора: Макрон надеется постепенно заручиться доверием американского лидера и разыгрывает психологическую карту эмпатии (опять-таки, в этом он — полная противоположность Ангелы Меркель), чтобы несколько образумить того, хотя бы на международном уровне.

— На этой неделе КНДР объявила об окончании ядерных испытаний. Не укрепляет ли это доверие к Дональду Трампу на международной арене?

— На самом деле все несколько сложнее. КНДР не отказалась от ядерного арсенала, а просто сообщила о закрытии ракетного полигона. Это означает, что она довела до конца программу и смогла усилить свою военную мощь.