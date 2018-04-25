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Россию объявили «зависимой» от Украины
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В Раде назвали Россию «зависимой» от Украины 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: ТАСС
Киеву необходимо "сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа", заявил депутат Верховной Рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Парламентарий отметил, что при воплощении проекта газопровода "Северный поток — 2" в жизнь бюджет Украины недосчитается доходов, а сама газотранспортная система в стране "превратится в металлолом".
"Газотранспортная система Украины, которая приносит доход в бюджет за счет транзита российского газа в Европу, на которой работают 25 тысяч человек, станет никому не нужным металлоломом", — посетовал депутат.
Также Геращенко выразил уверенность, что Россия якобы сможет напасть на Украину, когда проект газопровода будет реализован.
"Самое страшное то, что, когда Россия перестанет нуждаться в территории Украины как месте для транзита своего газа, то шансы прямого вооруженного нападения на Украину вырастают в десятки раз", — сказал он.
Помимо этого, украинский политик призвал США ввести санкции против компаний, желающих стать подрядчиками строительства газопровода. Он также выразил надежду, что Вашингтон "образумит" европейские страны, готовые сотрудничать с Москвой, при этом заявив, что Россия якобы зависит от Украины и эту "зависимость" необходимо сохранить.
"Мы просили наших американских партнеров, чтобы они вмешались в эту ситуацию, образумили европейцев, ввели санкции против компаний, которые хотят быть подрядчиками на строительство этого подводного газопровода "Северный поток — 2" и таким образом сохранили мир в Европе. Нам нужно сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа", — заключил депутат.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".
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Комментарии128  Ещё 14 источников 
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